31 Mart 2022, Perşembe
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Anders Trondsen ameliyat oldu! Trabzonspor'dan açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Anders Trondsen ameliyat oldu! Trabzonspor’dan açıklama

Trabzonspor'dan sakatlık ve cezalı oyuncular hakkında açıklama geldi. Bordo mavili takım, Norveçli oyuncu Anders Trondsen'in İspanya'da ameliyat olduğunu açıkladı.

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