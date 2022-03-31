31 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri 2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar belirlendi

2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar belirlendi

SPOR
Giriş Tarihi: 31.03.2022
ABONE OL
2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar belirlendi

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi öncesi torbalar belli oldu. Birinci torbada ev sahibi Katar'ın yanı sıra Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya ve Portekiz yer aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA