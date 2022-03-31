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2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın

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Giriş Tarihi: 31.03.2022
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2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

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