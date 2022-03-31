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Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem açıklandı!

SPOR
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem açıklandı!

Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'in 31'inci haftası ve görev alacak hakemler şöyle:

2 NİSAN CUMARTESİ
13.30 GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)
16.00 Altay - Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol)
16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)
20.30 Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük (Ali Şansalan

3 NİSAN PAZAR
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Erkan Özdamar)
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

4 NİSAN PAZARTESİ
20.30 Medipol Başakşehir - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Sarper Barış Saka)
20.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor (Mustafa Kürşad Filiz)

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