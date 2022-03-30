30 Mart 2022, Çarşamba
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Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Buna göre spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için 'denk bütçe' sistemi getirilecek.

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