Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da "20 günde iki kez Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik, 'Bizim sporcularımız geriye adım atmayacak.' dedik. Sporcularıma, ekibime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Öte yandan Başkan Erdoğan başarılarından dolayı "Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9'uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan millî güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100'üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum." dedi.

BAKAN KASAPOĞLU, MADALYA KAZANAN GÜREŞÇİLERİ TEBRİK ETTİ



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda altın madalya alan sporcular erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül ile 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 61 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 86 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Osman Göçen'i tebrik etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağın dalgalandırılması ve İstiklal Marşı'nın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kasapoğlu, "Elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran milli sporcularımıza gelecekte katılacakları uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.