Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı. Başarısı sonrası açıklama yapan FeyzullahAktürk, "Türkiye'nin Avrupa şampiyonlarındaki 100. şampiyonluğu bana nasip oldu" dedi.
Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Feyzullah, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev ile karşılaştı.
İlk devreyi 2-0 önde kapatan Feyzullah, karşılaşmayı 6-1 kazarak altın madalya elde etti.
100. ALTIN MADALYA FEYZULLAH'TAN
Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk, minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.
23 yaş altının ardından büyüklerde de Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk, 92 kilo elemelerinde Avusturyalı Benjamin Greil'i 11-1 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Moldovalı Georgii Rubaev'i 8-0, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi 5-2 mağlup etmişti.
20 GÜNDE İKİ ŞAMPİYONLUK
Final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzullah, 100. altın madalyanın kendisine nasip olduğunu belirterek, "Gururluyum, Türkiye'nin Avrupa şampiyonlarındaki 100. şampiyonluğu bana nasip oldu." dedi.
Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli güreşçi, "23 yaş altının ardından burada da şampiyon oldum. Bana olan inancı boşa çıkartmadım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da "20 günde iki kez Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik, 'Bizim sporcularımız geriye adım atmayacak.' dedik. Sporcularıma, ekibime teşekkür ediyorum." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Öte yandan Başkan Erdoğan başarılarından dolayı "Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9'uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan millî güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100'üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum." dedi.
BAKAN KASAPOĞLU, MADALYA KAZANAN GÜREŞÇİLERİ TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.
Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda altın madalya alan sporcular erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül ile 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 61 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 86 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Osman Göçen'i tebrik etti.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağın dalgalandırılması ve İstiklal Marşı'nın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kasapoğlu, "Elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran milli sporcularımıza gelecekte katılacakları uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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