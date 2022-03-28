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Michy Batshuayi'nin Beşiktaş macerası sona eriyor

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Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Michy Batshuayi’nin Beşiktaş macerası sona eriyor

Michy Batshuayi'nin Beşiktaş macerası sona eriyor. Belçika basını, siyah-beyazlı yönetimin yeni sezonda 28 yaşındaki golcü ile yola devam etmeyi düşünmediğini öne sürdü.

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