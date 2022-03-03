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Beşiktaş taraftarının Batshuayi isyanı: Tek bacağı etmezsin!

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ın Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oldukça kötü bir performans sergileyerek, mutlak gol pozisyonlarını harcayan Batshuayi taraftarın sabrını taşırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, eski futbolcularını anarak, ''Tek bacağı bile etmezsin'' yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 00:33 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 00:35
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Beşiktaş taraftarının Batshuayi isyanı: Tek bacağı etmezsin!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Beşiktaş taraftarının Batshuayi isyanı: Tek bacağı etmezsin!

Konuk ekibe yarı finali getiren golleri 6'ncı dakikada Gavranovic ve 65'inci dakikada Cardoso kaydetti. Beşiktaş'ın karşılaşmadaki tek golü 43'üncü dakikada Rosier'den geldi.

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Beşiktaş taraftarının Batshuayi isyanı: Tek bacağı etmezsin!

Bu sonuçla Beşiktaş'ı turnuva dışına iten Yukatel Kayserispor'un yarı finaldeki rakibi Trabzonspor olacak.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılarda Welinton 80'de direkt kırmızı kart görürken VAR incelemesi sonrası kart iptal edildi.

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Beşiktaş taraftarının Batshuayi isyanı: Tek bacağı etmezsin!

Bu sezon Beşiktaş'a yaz transfer döneminde katılan golcü oyuncu Michy Batshuayi, kaçırdığı gollerle maça damga vurdu.

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Beşiktaş taraftarının Batshuayi isyanı: Tek bacağı etmezsin!

Kayserispor karşısında takım olarak birçok pozisyona giren Beşiktaş, girdiği gol pozisyonlarını cömertçe harcadı.