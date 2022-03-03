Beşiktaş taraftarının Batshuayi isyanı: Tek bacağı etmezsin!

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ın Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oldukça kötü bir performans sergileyerek, mutlak gol pozisyonlarını harcayan Batshuayi taraftarın sabrını taşırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, eski futbolcularını anarak, ''Tek bacağı bile etmezsin'' yorumunda bulundu.