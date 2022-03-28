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Galatasaray'da başkanlık seçimi tarihi belli oldu! Burak Elmas sonrası yeni başkan kim olacak?

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Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Galatasaray’da başkanlık seçimi tarihi belli oldu! Burak Elmas sonrası yeni başkan kim olacak?

Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

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