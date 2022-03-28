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Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Türkiye İtalya hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Türkiye İtalya hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye İtalya maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 yenilerek Dünya Kupası'na veda eden Türkiye, şansını kaybetmişti. Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olan İtalya ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Türkiye İtalya hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye İtalya karşılaşmasının detayları...

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Futbol Takımı, İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunu geçemeyen Türkiye ile İtalya, özel maçta mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Türkiye İtalya hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye İtalya maçına dair merak edilenler...

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Özel karşılaşmada Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

TÜRKİYE 604. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçıyla tarihinde 604. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 229 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 258'i deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 808 gol attı, kalesinde 865 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 603 karşılaşmanın 520'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 603 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

TÜRKİYE İLE İTALYA 15. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, yarın özel maçta karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 15. maçına çıkacak.

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

SON MAÇ AVRUPA ŞAMPİYONASI AÇILIŞINDA

İki ülke A milli futbol takımları, son kez geçtiğimiz yıl düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında karşı karşıya geldi.

İtalya, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi, ikinci yarıda Merih Demiral (kendi kalesine), Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne'nin golleriyle 3-0 kazandı.

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
11.06.2021 Roma EURO 2020 0-3
15.11.2006 Bergamo Özel 1-1
20.11.2002 Pescara Özel 1-1
11.06.2000 Arnhem EURO 2000 1-2
21.12.1994 Pescara Özel 1-3
03.03.1984 İstanbul Özel 1-2
23.09.1978 Floransa Özel 0-1
25.02.1973 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-1
13.01.1973 Napoli Dünya Kupası Elemeleri 0-0
27.03.1963 İstanbul Özel 0-1
02.12.1962 Bologna Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-6
26.06.1955 Trieste Akdeniz Oyunları (İtalya B) 1-1
11.12.1953 İstanbul Akdeniz Oyunları (İtalya B) 0-1
20.05.1949 Atina Akdeniz Oyunları (İtalya B) 2-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

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