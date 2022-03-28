Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Futbol Takımı, İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunu geçemeyen Türkiye ile İtalya, özel maçta mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Türkiye İtalya hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye İtalya maçına dair merak edilenler...

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Özel karşılaşmada Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.