Fenerbahçe'de Roberto Mancini sesleri!
Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün... Yeni sezonda Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? sorusuna flaş bir yaıt daha geldi. Sarı-lacivertlilerde bu doğrultuda Joachim Löw, Jorge Jesus gibi isimlerin adı öne çıkarken listeye son olarak ülkemizde Galatasaray'ı çalıştıran ve İtalya Milli Takımını çalıştıran Roberto Mancini ismi eklendi.
Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi.
Bunun yanında Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile de görüşmelere devam ediliyor. Takvim'in derlediği habere göre ancak Fenerbahçe'de önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.
Sarı-Lacivertli kurmaylar İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmayı planlayan Roberto Mancini'yi de listesine dahil etti.
Daha önce Galatasaray'da görev yapan, İtalya'yı EURO 2020 şampiyonluğuna taşıyan Mancini, İtalya Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanamayınca böyle bir karar aldı.
Mancini bu kararından vazgeçmezse Sarı-Lacivertli kurmaylar kendisini ile temasa geçip şartlarını öğrenmeyi planlıyor.
Yarın oynanacak Türkiye-İtalya hazırlık maçında İtalya'nın başında olacak olan Mancini ile Türkiye'de ilk temasın gerçekleşme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç'un böyle bir olası gelişmeye onay verdiği de belirtiliyor.
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