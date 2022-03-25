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İtalya'da Roberto Mancini ile yollar ayrılıyor! 3 yeni aday konuşuluyor

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Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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İtalya’da Roberto Mancini ile yollar ayrılıyor! 3 yeni aday konuşuluyor

İtalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Makedonya ile oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu müsabaka sonrası Roberto Mancini ile yollar ayrılacak. İddiaya göre Mancini'nin yerine geçebilecek üç isim İtalya Futbol Federasyonunda tartışılmaya başlandı. İşte o isimler...

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