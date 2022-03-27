27 Mart 2022, Pazar
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Galatasaray seçime gidiyor! Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi
Son dakika haberine göre: Galatasaray Kulübünde Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi. Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.