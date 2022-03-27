Son dakika: Başakşehir'den Tahkim Kurulu kararına tepki
Son dakika haberleri... SÜper Lig ekibi Başakşehir tarafından yapılan resmi açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nun ve TFF'nin tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz" ifadelerine yer verildi.
Başakşehir'den Tahkim'in hakemleri görevlerine iade etme kararı hakkında çıkış geldi.
Başakşehir, "Merkez Hakem Kurulu'nun ve TFF'nin tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemi liste dışı bırakma kararının Tahkim Kurulu tarafından bozulmasının ardından Başakşehir Kulübü, bir açıklama yayımlayarak, TFF ve MHK'yi istifaya davet etti.
Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart günü çok yanlış bir zamanlama ile hukuka ve vicdana aykırı almış olduğu 'etik dışı' kararın Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiğini ve liste dışı kalan hakemlerin görevlerine devam edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. 26 Mart 2022 sadece bir tarih değil, Türk futbolu ve adaletinin yanı sıra kaybolan güven unsurunun yeniden doğuşu için umutlarımızın yeşerdiği bir gün olarak yerini alacaktır.
MHK VE TFF İSTİFAYA DAVET EDİLDİ
Hem talimatlardan bihaber olan mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun hem de ülke futbolumuzun yurtiçinde ve yurtdışında saygınlığını yitirmesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Tahkim Kurulu'nun 'tarihi' kararının ardından sürecin henüz bitmediğini ve gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?
- Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün?
- Mayın alarmı son dakika: İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri ertelendi mi?
- MSÜ ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM sınav takvimi ile duyurdu
- Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı
- Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 31 Mart açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE son duyurular!
- Çaykur işçi alımı 2022 kuraları ne zaman çekilecek? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ÇAYKUR kura listesi açıklandı mı?
- MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı
- MSÜ sınav yerleri sorgulama: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? ÖSYM açıkladı
- MSÜ'de kalem silgi verilecek mi? 2022 MSÜ sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar
- YKS'ye kaç kişi başvurdu? 2022 YKS TYT AYT başvuru sayısı kaç oldu? Üniversite sınavına kaç kişi katılacak?