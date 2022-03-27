Son dakika: Başakşehir’den Tahkim Kurulu kararına tepki

Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart günü çok yanlış bir zamanlama ile hukuka ve vicdana aykırı almış olduğu 'etik dışı' kararın Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiğini ve liste dışı kalan hakemlerin görevlerine devam edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. 26 Mart 2022 sadece bir tarih değil, Türk futbolu ve adaletinin yanı sıra kaybolan güven unsurunun yeniden doğuşu için umutlarımızın yeşerdiği bir gün olarak yerini alacaktır.