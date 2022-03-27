Galatasaray'da olaylı gece! Mali Genel Kurul halen devam ediyor! Burak Elmas ibra edilecek mi?
Galatasaray Spor Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde toplandı. Gece saatlerine kadar süren Genel Kurul'da Hayri Kozak tarafından verilen erteleme önergesi reddedildi. Saat 00.18'de Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda oy verme işlemine geçildi. İşte detaylar...
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün yıllık olağan mali genel kurulunda üyelerin verdiği her türlü karara saygılı olacaklarını söyledi.
Elmas, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan kongrede üyelerin eleştirilerinden sonra kürsüye çıktı.
GALATASARAY İÇİN EN DOĞRU KARAR VERİLECEK
Galatasaray'ı birleştirme çabalarının istedikleri gibi ilerlememesinden dolayı üzgün olduğunu anlatan Elmas, "Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesi dediğim mücadelenin farkında olunmadığı için çok üzgünüm. Kişisel nefretlerin, intikam hedeflerinin Galatasaray değerlerini bir kenara bırakma sebebi olduğu için çok üzgünüm. Ancak umutluyum çünkü Galatasaray bu dönemlerden geçti. Çok konuşmayan, bağırmayan bir sessiz çoğunluk olduğu için umutluyum. Onların Galatasaray için en doğru kararı vereceğini bildiğim için umutluyum." diye konuştu.
GALATASARAY'A HEP HİZMET ETMEYE ÇABA GÖSTERDİM
Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:
"Başkanlık, ne kadar tecrübeniz olursa olsun yapmadan öğreneceğiniz bir şey değil. Galatasaray'ın geleceği için anında çözülmesine inandığınız bazı konular var. Seçtiğiniz bazı kişilerle çalışamayacağınızı anladığınız bir ortam var. Bunları kısa sürede görüp, tecrübe ettim. Galatasaray için endişeliydim. Galatasaray'a hep hizmet etmeye çaba gösterdim. Böyle düşünürken, bazı genç arkadaşlarımın hayal kırıklığını görmek beni çok üzdü. Galatasaray için yapmak istediklerimi anlatırken, onlara çok ümit vermişim. İnanın bunları yapabileceğime inandığım için söyledim. Sizlere yalan söylemedim. Benim de hayal kırıklıklarım var ama pes etmedim, onları da çözmeye çalıştım."
MASAYA YUMRUK VURDUM
Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkilerine değinen Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de batmış bir spor sektörü var. Galatasaray banka onay vermezse tek kuruşunu ortak hesaptan çekemiyor. Herkesin bir fikri var. Yaptığın her şeye bir eleştiri var. Galatasaray sevgim sebebiyle bu yolda çok fazla yara aldım ve üzüldüm. Ama yürümeye devam ettim. Federasyon ile görüştükten sonra 'Anlatırsam yer yerinden oynar' sözünü niye dediğimi biliyor musunuz? Hocama iki maç daha az ceza versinler diye. Federasyon Başkanın odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Sorun çözülsün diye her masaya kendim oturdum. Galatasaray'ın haklarını savunduğum için vicdanım çok rahat. Türk futbolu batmış durumda. Sektörün en büyük gelir yaratıcısı ve taraftarı olan Fenerbahçe ve Galatasaray kasıtlı olarak birbirleriyle kavga ettirilerek, Türk futbolunu geri kalan yüzde 20 ile yönetme iradesi vardı. Bugün hala var. Zaten hepiniz resmi görüyorsunuz. Bu süreçte üzdüğüm arkadaşımız varsa şahsen çok üzgünüm ve kendilerinden özür diliyorum."
VİCDANIN RAHAT
Burak Elmas, Galatasaray Kulübünde fark oluşturmak için başkanlık görevini üstlendiğini vurgulayarak, "Fark yaratmanın da çok zor bir dönemde aday olduğumu biliyorum. Arkadaşlarıma Galatasaray tarihinin en zor döneminde aday olduğumuzu, ilk mali genel kurulda aklanmamayla karşı karşıya kalabileceğimizi söyledim. Tekrar söylüyorum vicdanım rahat, sizlerin verdiği her türlü karara saygı duyuyorum. Ne sonuç çıkarsa çıksın Galatasaray değerlerini içimde taşımaya devam edeceğim. Benim Galatasaray'ım benimle yaşamaya devam edecek. Galatasaray için hiçbir zaman pes etmedim çünkü insan sevdiği için pes etmez." değerlendirmesinde bulundu.
İBRA OYLAMASINA GEÇİLDİ
Burak Elmas'ın konuşmasından sonra, genel kurulun bir başka gün tamamlanması için verilen önerge oy çokluğuyla reddedildi. Toplam 2 bin 413 üyenin katıldığı ve 56 üyenin konuşma yaptığı kongrede daha sonra ibra oylamasına geçildi.
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