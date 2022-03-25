25 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İtalya'da soğuk duş! Kuzey Makedonya çizmede tarih yazdı

İtalya'da soğuk duş! Kuzey Makedonya çizmede tarih yazdı

SPOR
Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
ABONE OL
İtalya’da soğuk duş! Kuzey Makedonya çizmede tarih yazdı

Kuzey Makedonya 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde yıldızlar topluluğu İtalya karşısında tarih yazdı. Kuzey Makedonya Trajkovski'nin ayağından 90+2'de bulduğu golle finalde Portekiz'in rakibi oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA