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Stefan Kuntz Portekiz mağlubiyeti sonrası konuştu: Burak Yılmaz'a gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın dedim

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Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Stefan Kuntz Portekiz mağlubiyeti sonrası konuştu: Burak Yılmaz’a gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın dedim

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz'e 3-1 kaybederek Dünya Kupası'na veda etmemizin ardından açıklamalarda bulunduç. Burak Yılmaz ile soyunma odasında geçen konuşmaya değinen Kuntz, , "Maç sonu bir daire oluşturduk ve ona 'Gurur duymalısın' dedim" ifadelerini kullandı.

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