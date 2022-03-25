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Haberler Galeri İşte Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı anı! Portekiz - Türkiye maçında tarihi fırsat kaçtı! Dünya Kupası yine hayal...

İşte Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı anı! Portekiz - Türkiye maçında tarihi fırsat kaçtı! Dünya Kupası yine hayal...

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemelerinde Portekiz'e konuk oldu. Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılırken maça kaçırdığımız penaltı damga vurdu. İşte Kaptan Burak Yılmaz'ın skorun 2-1 olduğu dakikalarda kaçırdığı penaltı...

Giriş Tarihi: 25.03.2022 00:56 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 00:57
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İşte Burak Yılmaz’ın kaçırdığı penaltı anı! Portekiz - Türkiye maçında tarihi fırsat kaçtı! Dünya Kupası yine hayal...

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemelerinde Portekiz'e konuk oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Burak Yılmaz’ın kaçırdığı penaltı anı! Portekiz - Türkiye maçında tarihi fırsat kaçtı! Dünya Kupası yine hayal...

Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılırken maça kaçırdığımız penaltı damga vurdu.

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İşte Burak Yılmaz’ın kaçırdığı penaltı anı! Portekiz - Türkiye maçında tarihi fırsat kaçtı! Dünya Kupası yine hayal...

A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, 85'te penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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İşte Burak Yılmaz’ın kaçırdığı penaltı anı! Portekiz - Türkiye maçında tarihi fırsat kaçtı! Dünya Kupası yine hayal...

İşte Portekiz - Türkiye maçına damga vuran o anlar...

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İşte Burak Yılmaz’ın kaçırdığı penaltı anı! Portekiz - Türkiye maçında tarihi fırsat kaçtı! Dünya Kupası yine hayal...

(Görüntüler TRT'den alınmıştır)