25 Mart 2022, Cuma
İşte Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı anı! Portekiz - Türkiye maçında tarihi fırsat kaçtı! Dünya Kupası yine hayal...
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemelerinde Portekiz'e konuk oldu. Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılırken maça kaçırdığımız penaltı damga vurdu. İşte Kaptan Burak Yılmaz'ın skorun 2-1 olduğu dakikalarda kaçırdığı penaltı...
Giriş Tarihi: 25.03.2022 00:56 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 00:57
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