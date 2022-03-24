25 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'ın da ilgilendiği Beka Beka İstanbul'da! Transfer iddiası...

Galatasaray'ın da ilgilendiği Beka Beka İstanbul'da! Transfer iddiası...

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
ABONE OL
Galatasaray’ın da ilgilendiği Beka Beka İstanbul’da! Transfer iddiası...

FIFA tarafından alınan karar gereği Rusya'daki oyuncuların bedelsiz olarak Avrupa kulüperine transfer olabilecek olmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın da ilgilendiği Beka Beka, sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

FIFA tarafından alınan '7 Nisan'a kadar Rusya'da bulunan oyuncular bedelsiz Avrupa kulüplerine transfer olabilir' kararının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın transfer hedefi olduğu bilinen Beka Beka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul görüntülerini takipçilerine sundu.

G.SARAY İLE ANLAŞTI MI?

Galatasaraylı taraftarlar Beka Beka'nın İstanbul paylaşımları sonrası oyuncunun sarı kırmızılılarla anlaştı mı? sorusunu sormaya başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA