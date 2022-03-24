Galatasaray’ın da ilgilendiği Beka Beka İstanbul’da! Transfer iddiası...

FIFA tarafından alınan '7 Nisan'a kadar Rusya'da bulunan oyuncular bedelsiz Avrupa kulüplerine transfer olabilir' kararının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın transfer hedefi olduğu bilinen Beka Beka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul görüntülerini takipçilerine sundu.