Galatasaray'ın da ilgilendiği Beka Beka İstanbul'da! Transfer iddiası...
FIFA tarafından alınan karar gereği Rusya'daki oyuncuların bedelsiz olarak Avrupa kulüperine transfer olabilecek olmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın da ilgilendiği Beka Beka, sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.
FIFA tarafından alınan '7 Nisan'a kadar Rusya'da bulunan oyuncular bedelsiz Avrupa kulüplerine transfer olabilir' kararının ardından flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın transfer hedefi olduğu bilinen Beka Beka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul görüntülerini takipçilerine sundu.
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