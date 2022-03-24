Fenerbahçe’de Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı!

NEDEN KADRO DIŞI KALDILAR?

"Mesut ve Ozan'ın da oynamadığı zaman verdikleri tepkiyle ilgili olarak kadro dışı kaldığı söyleniyor. Fenerbahçe-Konyaspor maçında Mesut Özil, 45. dakikada oyundan alınıyor. Ozan Tufan ise maçın son anında oyuna giriyor. Oyuncular bu kararlardan dolayı İsmail Kartal'a oldukça sert tepki gösteriyorlar. Bu işin öncesi de var. Mesut Özil'in daha önce yedek kaldığında eşyalarını alıp kadroya hiç girmeyeceğine dair tepkiler verdiği belirtildi. Mesut 45'te çıkarken tartışma esnasında hakarete varan ifadeler sarfettiği kaydediliyor. Bu sebeple iki oyuncu da kadro dışı bırakılıyor."