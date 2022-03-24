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Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı!

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Fenerbahçe’de Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı!

Son dakika haberine göre: Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, konu ile ilgili detayları aktardı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerde Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.
Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmeyi A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, yıldız isimlerin neden kadro dışı bırakıldığına dair detayları aktardı.

NEDEN KADRO DIŞI KALDILAR?

"Mesut ve Ozan'ın da oynamadığı zaman verdikleri tepkiyle ilgili olarak kadro dışı kaldığı söyleniyor. Fenerbahçe-Konyaspor maçında Mesut Özil, 45. dakikada oyundan alınıyor. Ozan Tufan ise maçın son anında oyuna giriyor. Oyuncular bu kararlardan dolayı İsmail Kartal'a oldukça sert tepki gösteriyorlar. Bu işin öncesi de var. Mesut Özil'in daha önce yedek kaldığında eşyalarını alıp kadroya hiç girmeyeceğine dair tepkiler verdiği belirtildi. Mesut 45'te çıkarken tartışma esnasında hakarete varan ifadeler sarfettiği kaydediliyor. Bu sebeple iki oyuncu da kadro dışı bırakılıyor."

"VALENCIA VE SOSA..."

"Valencia'nın antrenmanda tekrar sakatlığı nüksetti. Valencia antrenmanda kulüp doktorlarına sesini yükseltti, Sosa da Valencia'ya destek çıktı bu konuda. Valencia'nın kadroda olmaması sakatlıktan dolayı değil. Özür dilemediği için oynamıyor."

Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak ilk yarının sonunda oyundan alınmıştı. Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol ve 14 asistle oynadı.

İşte kadro dışı bırakılma sebepleri İŞTE KADRO DIŞI BIRAKILMA SEBEPLERİ

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