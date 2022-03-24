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Son dakika: 'Yeni spor yasası' TBMM'ye sunuluyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2022
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Son dakika: ’Yeni spor yasası’ TBMM’ye sunuluyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sevk ediyoruz. Kulüpleri borç yükünden kurtarmak ve uluslararası başarıları yakalamaya adım atmak, spor kulüplerinin daha şeffaf bir bütçeyle yönetilebilir olması için çalışmalarımızı hızlandırdık.

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