24 Mart 2022, Perşembe
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Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı! İşte kadro dışı bırakılma sebepleri
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, konu ile ilgili detayları aktardı. Kul, “Bugün itibariyle alınan kararla kadro dışı bırakıldı. Sebebi ise son oynanan Konyaspor maçında oyuna son dakikada giren Ozan Tufan’ın tepki göstermesi ve Özil’in de devre arasında oyundan çıktıktan sonra teknik direktör İsmail Kartal’a tepki göstermesinden dolayı kadro dışı bırakıldı.” dedi.