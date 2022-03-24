Canlı I Portekiz - Türkiye (CANLI SKOR) Milli takımın maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli maç nereden izlenir?

BURAK YILMAZ: GEZMEYE GELMEDİK

Milli takım kaptanı Burak Yılmaz, Türk halkını mutlu etmek için Portekiz'e geldiklerini ifade etti. 36 yaşındaki golcü, "Rakibimiz gerçekten güçlü. Hücum oyuncuları dünyanın en iyi takımlarında oynuyor. Ancak bizim takımımızda da dünyanın en iyi takımlarında oynayan futbolcular var. Buraya gezmeye gelmedik. Turu geçmek için ilk dakikadan son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. İyi çalıştık, moralliyiz. Konya'da final yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.