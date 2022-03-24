24 Mart 2022, Perşembe
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Canlı I Portekiz - Türkiye (CANLI SKOR) Milli takımın maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli maç nereden izlenir?

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Giriş Tarihi: 24.03.2022
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Canlı I Portekiz - Türkiye CANLI SKOR Milli takımın maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli maç nereden izlenir?

Dünya Kupası'na gitmek isteyen A Millilerimiz, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz karşısına çıkacak. Altın jenerasyonunu yakalayan millilerimiz 2002'den sonra Dünya Kupası'na katılmak için mücalede edecek. Kritik karşılaşma öncesi Portekiz'de koronavirüs testi pozitif çıkan Pepe kadrodan çıkartıldı. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası elemeleri play-off turu maçında Portekiz'e konuk olacak. Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Patricio, Dalot, Inacio, Fonte, Mendes, Danilo, Bernardo Silva, Moutinho, Jota, Bruno Fernandes, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Yusuf Yazıcı, Kerem, Burak

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A MİLLİ FUTBOL TAKIM PORTEKİZ MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

KALE: Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu

FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

PORTEKİZ'DE PEPE KADRODA YOK

Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan eski Beşiktaşlı yıldız Pepe, kadrodan çıkartıldı. Karantina altına alınan Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.

8 MAÇTA 2 KEZ TÜRKİYE KAZANDI

İki takım 5 resmi, 3 özel maç olmak üzere 8 maç yaptı. Türkiye 2 özel maç kazandı, diğerlerini ise Portekiz galip bitirdi. Milliler 8 gol atarken, 16 gol yedi.

BURAK YILMAZ: GEZMEYE GELMEDİK

Milli takım kaptanı Burak Yılmaz, Türk halkını mutlu etmek için Portekiz'e geldiklerini ifade etti. 36 yaşındaki golcü, "Rakibimiz gerçekten güçlü. Hücum oyuncuları dünyanın en iyi takımlarında oynuyor. Ancak bizim takımımızda da dünyanın en iyi takımlarında oynayan futbolcular var. Buraya gezmeye gelmedik. Turu geçmek için ilk dakikadan son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. İyi çalıştık, moralliyiz. Konya'da final yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

SANTOS ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz, son maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup olup grubu 2. sırada tamamlamıştı. Bu maç sonrası Teknik Direktör Fernando Santos eleştiri oklarının hedefinde olurken, 67 yaşındaki teknik adam yenilirse kovulacak.

PORTEKİZ'İN A MİLLİ TAKIMIMIZ KARŞISINDAKİ KAMP KADROSU

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)

Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Tiago Djalo (Lille), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)

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