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Chelsea'ye iyi haber

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Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Chelsea’ye iyi haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, deplasman maçlarında bilet satarak gelir elde etmesine onay verildi. Bu kapsamda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Nisan'da Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak Chelsea'nin erkek futbol takımının taraftarı, bu maça bilet alabilecek.

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