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Fenerbahçe'nin efsanelerinden Özcan Köksoy 82 yaşında hayatını kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Fenerbahçe’nin efsanelerinden Özcan Köksoy 82 yaşında hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada 9 sezon boyunca sarı lacivertli formayı giyen Özcan Köksoy'un 82 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada "Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun önemli ismi Özcan Köksoy'a Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

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