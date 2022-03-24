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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geliyor! İşte geliş saati...

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Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul’a geliyor! İşte geliş saati...

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Valerien Ismael, İstanbul'a geliyor. Fransız teknik adamı taşıyan uçağın saat 23.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi.

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