Portekiz Türkiye maçı canlı izle! Portekiz Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Portekiz Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Portekiz - Türkiye maçı öncesi geri sayım başladı. Dünya Kupası bileti için önümüzde sadece 2 final kaldı. İlki Portekiz’le Dragao Stadı’nda... Ay-Yıldızlılar, Cristiano Ronaldo önderliğindeki dev rakibini devirmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya kapışmasının galibiyle son bir maça daha çıkacak. İşte, Portekiz Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Portekiz Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Ay-Yıldızlılar, Dragao Stadyumu'nda Cristiano Ronaldo önderliğindeki dev rakibinini yıkması halinde İtalya-Kuzey Makedonya kapışmasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. İşte, Portekiz Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Porto şehrinde bulunan Dragao Stadyumu'nda oynanacak Portekiz-Türkiye maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Bu akşam TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den şifresiz naklen yayınlanacak karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.
604. MİLLİ MAÇIMIZ
Türkiye, Portekiz karşısında 604. Milli maçına çıkacak. 334'ü resmi 269' u da özel olmak üzere 603 maçta Milliler 231 galibiyet elde etti. Ay-Yıldızlılar 144 mücadelede berabere kalırken 228 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye rakp fileleri 813 kez havalandırırken kendi kalesinde ise 863 gol gördü.
GÖZLER KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÇEVRİLECEK
Portekiz karşısında savunmada direnç koyup kontarataklarda etkili olmaya çalışacak olan Milli Takım'da tüm gözler hızıyla ön plana çıkan Kerem Aktürkoğlu'na çevrilecek. Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçları sonrasında İspanyol takımının teknik direktörü Xavi Hernandez'in övgülerini alan genç yıldız, Milli Takım'ın da hücumdaki kozlarından biri olacak. A Milli Takım'da 8 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 3 kez gol sevinci yaşadı. Milli oyuncu bu sayıyı daha da artırmak için mücadele edecek.
CRİSTİANO RONALDO 10. FİNAL PEŞİNDE
Portekiz'in en önemli silahı Cristiano Ronaldo. Messi ile birlikte yıllardır dünya futbolunun fenomen ismi olan CR7, 10. turnuvasına katılmak için mücadele edecek. 2004'te ülkesi Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez Milli formayla mücadele eden Ronaldo, EURO 2016'da finalde sakatlanıp oyundan çıksa da şampiyonluk yaşadı. Milli Takım'da 184 maçta 115 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki CR7 son Dünya Kupası'na katılıp Milli Takım'da görkemli bir turnuva finali yapmayı hedefliyor.
HÜCUMUN LİDERİ HAKAN ÇALHANOĞLU
Stefan Kuntz, Portekiz karşısındaki taktik planını şekillendirmeye başladı. Savunmada bir bütün halinde hareket etmeyi hedefleyen Kuntz, hücumda liderliği Hakan Çalhanoğlu'na verecek. Alman hoca, yüksek top tekniğine sahip rakibimiz önünde pas hatalarından da faydalanıp, hızlı ataklarla Portekiz'i hazırlıksız yakalamaya çalışacak. İşte bu noktada ilk 11'de olması beklenen solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Cengiz Ünder'in yaratacağı pozisyonlar da forvette Burak Yılmaz'la birlikte rakip karşısında tehlike yaratmamızı sağlayacak.
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- Portekiz Türkiye maçı canlı izle! Portekiz Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
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