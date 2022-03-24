Portekiz Türkiye maçı canlı izle! Portekiz Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

604. MİLLİ MAÇIMIZ

Türkiye, Portekiz karşısında 604. Milli maçına çıkacak. 334'ü resmi 269' u da özel olmak üzere 603 maçta Milliler 231 galibiyet elde etti. Ay-Yıldızlılar 144 mücadelede berabere kalırken 228 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye rakp fileleri 813 kez havalandırırken kendi kalesinde ise 863 gol gördü.

GÖZLER KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÇEVRİLECEK

Portekiz karşısında savunmada direnç koyup kontarataklarda etkili olmaya çalışacak olan Milli Takım'da tüm gözler hızıyla ön plana çıkan Kerem Aktürkoğlu'na çevrilecek. Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçları sonrasında İspanyol takımının teknik direktörü Xavi Hernandez'in övgülerini alan genç yıldız, Milli Takım'ın da hücumdaki kozlarından biri olacak. A Milli Takım'da 8 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 3 kez gol sevinci yaşadı. Milli oyuncu bu sayıyı daha da artırmak için mücadele edecek.