📺 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nereden yayınlanacak? Bugün milli maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...

CRİSTİANO RONALDO'DAN TÜRKİYE SÖZLERİ

Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı maç öncesi paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.