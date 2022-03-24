24 Mart 2022, Perşembe
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Haberler Spor Haberleri 📺 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nereden yayınlanacak? Bugün milli maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...

📺 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nereden yayınlanacak? Bugün milli maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2022
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📺 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nereden yayınlanacak? Bugün milli maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...

Türkiye Portekiz maçı ne zaman, nereden yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Takımımız, Dünya Kupası elemeleri play-off karşılaşmasında Portekiz ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada Ay Yıldızlılar final turu için galibiyet arayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Türkiye Portekiz maçı ne zaman, nereden yayınlanacak? Bugün milli maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...

Türkiye Portekiz maçı ne zaman, nereden yayınlanacak? Bugün milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası Elemeleri play off karşılaşmasında Milli Takımımız Portekiz karşısında galibiyet arayacak. Ay Yıldızlıların karşılaşmasını takip etmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Türkiye Portekiz maçı ne zaman, nereden yayınlanacak? Bugün milli maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIM PORTEKİZ MAÇI KADROSU AÇIKLANDI!

KALE: Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu

FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

PORTEKİZ'DE PEPE KADRODA YOK!

Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan eski Beşiktaşlı yıldız Pepe, kadrodan çıkartıldı. Karantina altına alınan Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.

CRİSTİANO RONALDO'DAN TÜRKİYE SÖZLERİ

Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı maç öncesi paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.

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