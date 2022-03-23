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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan EURO 2028 finali ev sahipliği için UEFA'ya resmi başvuru

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Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan EURO 2028 finali ev sahipliği için UEFA’ya resmi başvuru

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2028 finallerinin ev sahipliği için UEFA'ya başvuru yaptı. İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ortaklığının yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin federasyonu da ev sahipliği için ortak bir başvuruda bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı. UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ortaklığının yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonları da 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği için ortak başvuru yaptı.

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