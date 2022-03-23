Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler: 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Tarihinde 9. randevusuna çıkacak Portekiz ile Türkiye'nin muhtemel 11'leri merak ediliyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın ayrıntılarını yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler...
Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler nasıl? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Portekiz mücadele edecek. Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti. Peki, 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler...
PORTEKİZ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Portekiz Türkiye maçı 24 Mart'ta Dragao Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak.
MUHTEMEL 11:
Portekiz: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı (Aldülkadir Ömür), Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz.
TÜRKİYE, PORTEKİZ İLE YARIN 9. KEZ KARŞILAŞACAK
A Milli Futbol Takımı, yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçıyla Portekiz ile 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı.
Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti.
SON MAÇ TÜRKİYE'NİN
Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı.
Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı.
Bu maçta kaleci Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermemişti.
Türkiye bu galibiyetle rakibi karşısındaki 6 maçlık yenilgi ve 4 maçlık gol atamama serisini de bitirmişti.
MAÇLAR
Türkiye ile Portekiz A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|02.06.2012
|Lizbon
|Özel
|3-1
|07.06.2008
|Cenevre
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|0-2
|24.06.2000
|Amsterdam
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|0-2
|14.06.1996
|Nottingham
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|0-1
|19.04.1965
|Ankara
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|24.01.1965
|Lizbon
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-5
|25.03.1956
|Lizbon
|Özel
|1-3
|18.12.1955
|İstanbul
|Özel
|3-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
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