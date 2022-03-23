Portekiz Türkiye muhtemel 11’ler: 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler nasıl? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Portekiz mücadele edecek. Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti. Peki, 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler...

PORTEKİZ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Türkiye maçı 24 Mart'ta Dragao Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak.