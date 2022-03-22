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Rus kulüpleri için flaş karar! EuroLeague ve EuroCup'tan resmen ihraç edildiler

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Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Rus kulüpleri için flaş karar! EuroLeague ve EuroCup’tan resmen ihraç edildiler

Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası sporda ciddi yaptırımlarla karşılaşan Rus kulüpleri, EuroLeague ve EuroCup'tan resmen ihraç edildi. Buna göre takımların oynadığı tüm maçlar geçersiz sayılacak. İşte detaylar...

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