Göztepe’de flaş karar! Genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

İRFAN CAN'DAN AÇIKLAMA



İrfan Can sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Alanyaspor maçında yaşanan hadiselere açıklık getirmek istiyorum. Kamuoyunun bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Bu olayın ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımı kaybettikten 3 maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında sorunlar yaşadım. Tüm taraftar toplu bir şekilde bana tepki gösterdi. O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince elimden geleni yapmaya çalıştım. Üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Maç bitine kadar sükunetimi korumaya çalıştım. Sakince soyunma odasına girerken ağır ithamlarla karşılaştım. Bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım. Yaşadığım olaylardan ötürü başkanımız Mehmet Sepil'den, yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk futbol camiasından özür dilerim" cümlelerini kullandı. İrfan Can taraftardan ise özür dilemediğini bildirdi.

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