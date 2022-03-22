Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Valerien Ismael kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona erdi. Siyah beyazlılar yapılan toplantı sonrasında Valerien Ismael'i teknik direktörlüğe getirme konusunda mutabakata vardı. Peki Valerien Ismael kimdir? İşte detaylar...
Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Önder Karaveli ile yolların resmen ayrılması beklenirken, yeni teknik direktör de netleşti. Şenol Güneş, İbrahim Üzülmez ve Valerien Ismael'den birini takımın başına getirmek için olağanüstü toplanan yönetim, kararını Ismael'den yana verdi.
FRANSIZ TEKNİK ADAMA ONAY
Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetiminin de yapılan toplantı sonrası onay verdiği öğrenildi.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
1+1 yıllık anlaşma sağlanan 46 yaşındaki Fransız teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacağı kaydedildi.
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