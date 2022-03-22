Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Valerien Ismael kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

FRANSIZ TEKNİK ADAMA ONAY

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetiminin de yapılan toplantı sonrası onay verdiği öğrenildi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

1+1 yıllık anlaşma sağlanan 46 yaşındaki Fransız teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacağı kaydedildi.