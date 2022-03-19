Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den Atakaş Hatayspor maçı yorumu
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, takımının Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Karaveli, "Golü bulduktan sonraki bölümlerde fazlasıyla yaşadığımız top kayıpları hakimiyetimizi düşürdü" yorumunu yaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den maç sonu açıklama geldi.
Karaveli karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda kenarları iyi kullandıklarını belirterek, "Sahanın merkezinden ziyade kenarlardan pozisyonlar bulmaya çalıştık ama golü merkezden şutla bulduk. Golü bulduktan sonraki bölümlerde fazlasıyla yaşadığımız top kayıpları hakimiyetimizi düşürdü." dedi.
Kalelerini bulan ilk ve tek şutta gol yediklerini vurgulayan Karaveli, "Neredeyse yan top dışında Emre'nin bir kurtarışı olmadı. Necip'in sakatlığı oluştu ve Serdar ile değiştirdik. Değişikliklerle ikinci yarıda etkimiz biraz daha arttı. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Buna benzer çok fazla maç yaşadık, tanıdığımız en iyi senaryo yaşandı. Benimle 15 maçta 6 galibiyet ve 7 beraberlik oldu. En can sıkıcı olan yedi beraberlik. Adana Demirspor'un son 15 dakikası dışında bu beraberlik maçlarında kazanacak futbol oynadık." diye konuştu.
Maçları koparamamalarıyla ilgili eleştiriye yanıt veren Karaveli, şunları söyledi:
"Maçları koparamadık ama pozisyon bulmakta sorun yaşamadık. En az pozisyonu Galatasaray maçında bulduk. Yenildiğimiz Konyaspor maçında da pozisyon bulduk. Oyuncu performansları için söyleyecek bir şey bulamıyorum. Oyunu hakim haline getiriyorlar ama vuruşlarda goller olmayınca, maçlar da bu şekilde bitince onların üzerinde büyük bir yük kalıyor. Vuruş performansından memnun değilim, daha iyisini yapabilirler. Genel performansta onlara söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hiçbir maçta vazgeçmiyorlar. Kazanmak için mücadeleye devam ediyorlar. Kazanamayınca anlamı olmuyor, bütün hikaye bu."
EMİRHAN, KENAN VE GÖKHAN TÖRE'NİN DURUMLARI
Son maçlarda fazla şans bulamayan Emirhan İlkhan'ın durumuyla ilgili bilgi veren Karaveli, "Beşiktaş teknik direktörü doğruları söyler. Önder Karaveli olarak en doğru bilgileri veriyorum. Emirhan değerli oyuncumuz. Takımın altyapısında uzun yıllar oynamış, benimle A takımda şans bulmuş evladımız. Son zamanlarda kullanamadık. Buna en fazla üzülen benim. Daha fazla sahada olsun istiyorum. Sadece bizim bildiğimiz durumlar var, maçın planı var, rakip var. Bütün bunları üst üste koyup karar verdiğinizde Emirhan'ı az kullandık. Her maç öncesinde Emirhan'ı kullanmak, oyuna sokabilmek üzerine arkadaşlarla konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.
(Teknik direktörler Ömer Erdoğan (solda) ve Önder Karaveli (sağda) maç öncesinde birbirlerine başarılar diledi.)
Atakaş Hatayspor maçında kadroda yer almayan Kenan Karaman ile fazla süre alamayan Gökhan Töre ile ilgili soruyu yanıtlayan Karaveli, "Kenan'ı geçen maçtaki performansından kenara almadık. Böyle bir davranışla, o günkü mağlubiyetin faturasını o oyuncuya kesmişsiniz demektir. Son 3 maçta oyunla ilgili birçok şeyi yerine getirdi. En değerli gol boş kaleye atmaktır. Kenan'ın attığı gol bile küçümsendi. Bugün kadroya almadık. Oyuncunun bazen fiziksel değil, mental olarak dinlenmeye ihtiyacı vardır. Kenan'ın da mental olarak dinlenmesi gerekiyordu. Gökhan Töre de kadromuzdaki oyunculardan biri. Doğru zamanda oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Uzun bir aradan sonra forma giyen Georges-Kevin N'Koudou ile kaleci Emre Bilgin'in performansını değerlendiren Karaveli, "N'Koudou'nun sahaya dönmesi sevindirici. Rakibi çok tehdit etti. Gol öncesi pozisyonlar yarattı. Süresi ancak bu kadardı. Savunmaya katkı manasında Rıdvan'ın yalnız kalmasına neden oldu. Milli ara ona da iyi gelecektir. Emre de Ersin'den sonra Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Bir pozisyon hariç maçın tamamında güven verdi. Gol konusunda da bunları yaşayarak öğreniyorsunuz. O da bunu görecektir. Ersin'den sonra Türk futbolu bir isim daha kazanmıştır." diye konuştu.
Sakat Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic ve Welinton ile ilgili bilgi veren Karaveli, bu isimlerden sadece Welinton'un yakın zamanda takıma katılabileceğini sözlerine ekledi.
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