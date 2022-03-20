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Sivasspor Altay'ı uzatmada devirdi! Sivasspor Altay: 2-1 | MAÇ SONUCU

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Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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Sivasspor Altay’ı uzatmada devirdi! Sivasspor Altay: 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Altay karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 geçilen zorlu mücadelenin uzatma anlarında Olarenwaju Kayode ile skoru 2-1'e getiren Sivasspor 3 puana uzanan taraf oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor sahasında Altay'ı konuk etti. Saat 13.30'da başlayan ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Sivassspor, 2-1'lik skorla kazandı. Altay'ın golünü 54. dakikada Martin Rodriguez atarken, Sivasspor'un golleri 78'de Olarenwaju Kayode ile 90+1'te Yatabare'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 40 yaparken, Altay 29 puanda kaldı ve 3 hafta sonra mağlup oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Altay sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Sefa Yılmaz, Max Gradel, Kayode.

Altay: Mateusz Lis, Naderi, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Thaciano, Poko, Rodriguez, Pinares, Kappel, Paixao.

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