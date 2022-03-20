Sivasspor Altay’ı uzatmada devirdi! Sivasspor Altay: 2-1 | MAÇ SONUCU

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 40 yaparken, Altay 29 puanda kaldı ve 3 hafta sonra mağlup oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Altay sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.