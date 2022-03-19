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F1'de 2022'nin ilk pole pozisyonu...

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Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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F1’de 2022’nin ilk pole pozisyonu...

Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı. Sezonun ilk pole pozisyonu, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.

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