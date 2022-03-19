CANLI İZLE | Beşiktaş - Hatayspor maçı canlı anlatım

BEŞİKTAŞ EVİNDE SON 6 MAÇTA YENİLGİ GÖRMEDİ

Beşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

BEŞİKTAŞ'TA CEZALI İSİM

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve iki Galatasaray maçında sarı kart gören Ersin, cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığı sonrası karşılaşmada Emre Bilgin'in kalede görev yapması bekleniyor. Sakatlığı süren Miralem Pjanic'in de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

8 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi. Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı. Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ-HATAYSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi

Muhtemel - Hatayspor: Munir, Kamil, Sam, Burak, Onur, Sackey, Ribeiro, Lobjanidze, Boudjemaa, El Kaabi, Diouf