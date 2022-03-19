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Adana Demirspor – Başakşehir | Canlı anlatım

SPOR
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Adana Demirspor – Başakşehir | Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Adana Demirspor’a konu oluyor. Zorlu mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.

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