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Göztepe – Alanyaspor | CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Göztepe – Alanyaspor | CANLI ANLATIM

Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor.  Avrupa hedefi olan Alanyaspor karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligde kalma savaşı veren Göztepe'nin ise puan veya puanlara ihtiyacı var.

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