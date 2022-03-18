18 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta Talisca sesleri yükseldi! Yönetimden flaş adım

Beşiktaş'ta Talisca sesleri yükseldi! Yönetimden flaş adım

SPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2022
ABONE OL
Beşiktaş’ta Talisca sesleri yükseldi! Yönetimden flaş adım

Taraftarın geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyor, “Talisca gelsin yeter” paylaşımları tavan yapıyor. Bu süreçte yönetim de düğmeye bastı. Beşiktaş sezon bitmeden eski yıldızıyla mutlu sona ulaşmak için şartları zorluyor. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA