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Anadolu Efes farklı kazandı! Zalgiris - Anadolu Efes 71-85 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Anadolu Efes farklı kazandı! Zalgiris - Anadolu Efes 71-85 MAÇ SONUCU - ÖZET

Turkish Airlines Euroleague'de 30.hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, Zalgiris Arena'da oynanan zorlu karşılaşmayı 71-85 kazandı.

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