Beşiktaş’a müjde: Talisca transferinde flaş gelişme

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, sezon ortasında büyük bir kriz yaşadı ve Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Yıldızlarla birlikte kurulan kadroya rağmen tatminkar bir oyun sergileyemeyen siyah-beyazlılarda Önder Karaveli göreve getirildi.