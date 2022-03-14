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Beşiktaş'a müjde: Talisca transferinde flaş gelişme

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde müthiş bir performans sergileyerek Siyah Beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca'nın yeniden Beşiktaş'a dönmesi gündemde. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfere ilişkin, ''Şartlar uyuştuğu takdirde Talisca'yı sırtımda getiririm" ifadelerini kullanmıştı. Talisca'nın transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.03.2022 19:37 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 19:39
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Beşiktaş’a müjde: Talisca transferinde flaş gelişme

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, sezon ortasında büyük bir kriz yaşadı ve Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Yıldızlarla birlikte kurulan kadroya rağmen tatminkar bir oyun sergileyemeyen siyah-beyazlılarda Önder Karaveli göreve getirildi.

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Beşiktaş’a müjde: Talisca transferinde flaş gelişme

Önder Karaveli'yle birlikte yeniden çıkışa geçen Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı.

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Beşiktaş’a müjde: Talisca transferinde flaş gelişme

Bu doğrultuda yeni golcü arayışlarını sürdüren yönetim, birçok oyuncuyla iletişime geçti.

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Beşiktaş’a müjde: Talisca transferinde flaş gelişme

Öte yandan yeni teknik direktör adayları da değerlendirilerek önümüzdeki sezona hazır bir hale getirilmeye çalışılıyor.

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Beşiktaş’a müjde: Talisca transferinde flaş gelişme

TALISCA'DA FLAŞ GELİŞME

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Talisca için yeniden Beşiktaş sesleri yükseliyor.