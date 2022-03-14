14 Mart 2022, Pazartesi
Beşiktaş'a müjde: Talisca transferinde flaş gelişme
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde müthiş bir performans sergileyerek Siyah Beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca'nın yeniden Beşiktaş'a dönmesi gündemde. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfere ilişkin, ''Şartlar uyuştuğu takdirde Talisca'yı sırtımda getiririm" ifadelerini kullanmıştı. Talisca'nın transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.03.2022 19:37 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 19:39
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