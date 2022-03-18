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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Son dakika haberine göre: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

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