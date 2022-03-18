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Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

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Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.Maçlar, 7 ve 14 Nisan, yarı final mücadeleleri ise 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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