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Arsenal'in yıldızı Thomas Partey Müslüman oldu

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Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Arsenal’in yıldızı Thomas Partey Müslüman oldu

Son dakika haberi... Arsenal'in 28 yaşındaki Gana'lı futbolcusu Thomas Partey müslüman oldu. 28 yaşındaki orta saha bir imamla çekilmiş fotoğraflını sosyal medyadan paylaştı.

Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Arsenal'ın iki yıl önce Atletico Madrid'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı.

Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçildi.

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