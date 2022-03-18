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Canlı I Çaykur Rizespor - Trabzonspor (CANLI SKOR) Karadeniz derbisini kim kazanacak?

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Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Canlı I Çaykur Rizespor - Trabzonspor CANLI SKOR Karadeniz derbisini kim kazanacak?

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan başlıyor. Lider Trabzonspor, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Rize'de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 20.00'de başlaması plananlanan mücadele 20 dakika ertelenerek 20.20'de başladı. İşte maçın ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde zirveyi abluka altına alan Trabzonspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor'a konuk oluyor.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı 18 Mart Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse.

Trabzonspor: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

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ÇOK SAYIDA EKSİK VAR

Kırmızı kart cezası bulunan Fabricio Baiano ve antrenmanda hafif şekilde sakatlanan Kubilay Kanatsızkuş, maç kadrosunda yer almazken, Kasımpaşa maçında sakatlanan Selim Ay'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

26 YILLIK REKORUNA ULAŞACAK

21 haftadır Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor, Rize'de oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde, lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30'uncu haftasındaki performansına ulaşmış olacak. Karadeniz fırtınası, sahadan galibiyetle ayrılırsa, puanını 73'e çıkartarak 26 yıl önce kırdığı puan performansını egale edecek.

7 YILDIR RİZE'YE YENİLMİYOR

Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşılaşan komşu ekiplerden Trabzonspor'un 27, Çaykur Rizespor'un 5 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım arasında Rize'de oynanan 20 müsabakanın 9'unu Trabzonspor kazanırken, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım ligde son olarak 11'inci haftada Trabzon'da karşılaşmış, ev sahibi ekip 2-1 galip ayrılmıştı. Çaykur Rizespor'a ligde son olarak 2015 yılında Rize'de oynanan müsabakada mağlup olan Trabzonspor, rakibiyle 7 yıl boyunca oynadığı 10 Süper Lig müsabakasında yenilmedi.

AVCI'NIN RİZE KARNESİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavili takımın başında Çaykur Rizespor ile 4'üncü kez karşılaşacak. Rize ekibine karşı 2 kez galip gelen, 1 kez de beraberlik alan Avcı, teknik adamlık kariyeri boyunca 16 kez karşılaştığı Çaykur Rizespor'dan 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı..

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