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Avrupa'da Türklerin gecesi! Cengiz Ünder'den gol Merih Demiral'dan asist

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Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Avrupa’da Türklerin gecesi! Cengiz Ünder’den gol Merih Demiral’dan asist

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Basel, Marsilya'ya konuk oldu. Kritik karşılaşmayı Fransız ekibi kazanırken, milli futbolcumuz Cengiz Ünder de fileleri havalandırdı. Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta'nın Bayer Leverkusen'i 1-0 yendiği maçta golün asisti Merih Demiral'dan geldi.

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