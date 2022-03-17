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Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu Barcelona maçını statta izledi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İspanya'nın Barcelona ekibini konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı. Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu maçı statta izledi. Öte yandan, maç başlamadan önce stadın skorbordlarına İngilizce ve Rusça "Barış" ifadesi yazıldı.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 21:29 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 21:31
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Galatasaray’ın efsaneleri Hagi ve Popescu Barcelona maçını statta izledi

Sarı-kırmızılı takımın, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbiye ilk 11'de başlayan futbolculardan Omar Elabdellaoui UEFA'ya bildirilen listede ismi bulunmadığı için, Sofiane Feghouli de kas ağrısı olduğundan dolayı kadroda yer almazken, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed yedeğe çekildi.

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Galatasaray’ın efsaneleri Hagi ve Popescu Barcelona maçını statta izledi

Teknik direktör Domenec Torrent, bu futbolcuların yerlerine Barcelona karşısında Sasha Boey, Alexandru Cicaldau, Ryan Babel ve Bafetimbi Gomis'i sahaya sürdü.

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Galatasaray’ın efsaneleri Hagi ve Popescu Barcelona maçını statta izledi

Galatasaray maça Inaki Pena, Sasha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

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Galatasaray’ın efsaneleri Hagi ve Popescu Barcelona maçını statta izledi

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Eme Kılınç ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu oturdu.

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Galatasaray’ın efsaneleri Hagi ve Popescu Barcelona maçını statta izledi

FEGHOULI SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli son anda maçın kadrosundan çıkarıldı.