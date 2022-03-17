17 Mart 2022, Perşembe
Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu Barcelona maçını statta izledi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İspanya'nın Barcelona ekibini konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı. Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu maçı statta izledi. Öte yandan, maç başlamadan önce stadın skorbordlarına İngilizce ve Rusça "Barış" ifadesi yazıldı.
Giriş Tarihi: 17.03.2022 21:29 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 21:31
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