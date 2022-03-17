A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası rakipleri belli oldu

ŞAMPİYONAYA 6 ŞEHİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK



2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda karşılaşmalara Polonya'nın Lodz, Gliwice ve Gdansk ile Hollanda'nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn şehirleri olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak.



Dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek.





İkinci tur karşılaşmaları, 16 takımın (8'erli 2 grup) katılımıyla; 4-9 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. İkinci tur karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar üçüncü tura (çeyrek finale) yükselecek.



Üçüncü tur (Çeyrek Final) karşılaşmaları, 11 Ekim 2022 tarihlerinde 8 takımın (4'erli 2 grup) katılımıyla oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı final mücadeleleri ise 13 Ekim'de oynanacak.



Organizasyon, 15 Ekim'de oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.