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Kerem Aktürkoğlu için özel önlem aldık! Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den genç oyuncuya övgü dolu sözler

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Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Kerem Aktürkoğlu için özel önlem aldık! Barcelona Teknik Direktörü Xavi’den genç oyuncuya övgü dolu sözler

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun çok özel ve bire birde çok entresan yetenekleri olduğunu söyleyen Xavi "Kerem için özel önlem aldık" ifadelerini kullandı.

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